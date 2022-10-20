Бильд: русские радикалы хотят аннексировать германские земли
2022-10-20
15:05
По сообщению популярного германского издания Бильд радикально настроенные граждане России имеют своими планами аннексию германских территорий.
Идеи русских радикалов озвучил назначенный Путиным главой Херсонской военной администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам лидеры Российской федерации имеют намерение предложить Европе референдумы подобные тем, что состоялись в 4 регионах Украины.
Чиновник предполагает возможность вхождения в состав РФ Французской республики целиком, а также некоторых из земель федеративной республики Германия.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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