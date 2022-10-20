Сафронов призвал пригласить на Песню года SHAMAN вместо Ротару

Художник Никас Сафронов заявил, что вместо украинской исполнительницы Софии Ротару на "Песне года" должен выступить SHAMAN.

Организаторы "Песни года" не приглашали Софию Ротару на фестиваль. Художник Никас Сафронов отметил, что украинская певица не выпустила ни одной новой композиции в текущем году, которую можно представить публике.

Художник обратил внимание на то, что SHAMAN отличился патриотическим настроем, успев завоевать сердца соотечественников своими композициям.

Сафронов предложил заменить Ротару на Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) на традиционном песенном фестивале.