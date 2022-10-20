Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
2022-10-20
15:27
По словам генсека НАТО Столтенберга, процесс присоединения Швеции и Финляндии к военно-политическому Североатлантическому альянсу может завершиться до конца текущего года.
Однако остаются некоторые проблемы и недоговоренности. Так, Венгрия и Турция до сих пор не ратифицировала протоколы о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, хотя все остальные страны-члены альянса это сделали (договоры ратифицировали 28 стран НАТО из 30).
Впрочем, это не мешает Швеции и Финляндии интегрироваться в политические и военные структуры Североатлантического альянса, а многие страны-члены уже заявили, что предоставят гарантии безопасности Хельсинки и Стокгольму в период вступления.
По оценкам Столтенберга, реальный процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО завершиться до конца 2022 года. При этом формально все будет зависеть от того, пойдут ли навстречу этим странам Турция и Швеция, которые пока не торопятся ратифицировать договор.
Эксперты считают, что с Венгрией не будет больших проблем.
Она не ратифицирует договор, так как просто торгуется, но само государство слишком зависимо от европейских структур. Другой вопрос с Турцией, которой Россия предлагает стратегическое партнерство на миллиарды долларов — ратификация договора с ее стороны вызовет много вопросов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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