Фото Эддисон Рей в пушистой широкополой шляпе в стиле Y2K, имеет все шансы стать вирусной в интернете

2022-10-20

15:30

Шляпу в рыбацком стиле носили вне моды уже много лет, а LL Cool J и Run DMC сделали аксессуар популярным в 80-х.

Эддисон дополнила атмосферу Y2K, взяв с собой леденец цвета лайма. ICYMI, леденцы на палочке широко использовались на поп-сцене нулевых, а присоски появлялись в качестве реквизита в музыкальных клипах и фотосессиях.

Опубликовано: Антон Райт








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