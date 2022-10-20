Фото Эддисон Рей в пушистой широкополой шляпе в стиле Y2K, имеет все шансы стать вирусной в интернете

Шляпу в рыбацком стиле носили вне моды уже много лет, а LL Cool J и Run DMC сделали аксессуар популярным в 80-х.

Эддисон дополнила атмосферу Y2K, взяв с собой леденец цвета лайма. ICYMI, леденцы на палочке широко использовались на поп-сцене нулевых, а присоски появлялись в качестве реквизита в музыкальных клипах и фотосессиях.