Садальский заявил, что Михалкова не любят из-за его высокомерия по отношению к зрителям

Актёр Станислав Садальский поздравил режиссёра Никиту Михалкова с наступающим днём рождения, добавив ложку дёгтя. Артист назвал качество киинодеятеля, которое мешает его карьере.

Станислав Садальский прокомментировал речь Никиты Михалкова о том, что его не любят, потому что завидуют.

У актёра другое мнение. Нелюбовь по отношению к кинодеятелю артист объяснил чувством превосходства Михалкова над зрителем.

Не забыл Садальский поздравить главу съёмочного процесса с наступающим днём рождения. 21 октября Никите Сергеевичу исполнится 77 лет.