Садальский заявил, что Михалкова не любят из-за его высокомерия по отношению к зрителям
2022-10-20
15:32
Актёр Станислав Садальский поздравил режиссёра Никиту Михалкова с наступающим днём рождения, добавив ложку дёгтя. Артист назвал качество киинодеятеля, которое мешает его карьере.
Станислав Садальский прокомментировал речь Никиты Михалкова о том, что его не любят, потому что завидуют.
У актёра другое мнение. Нелюбовь по отношению к кинодеятелю артист объяснил чувством превосходства Михалкова над зрителем.
Не забыл Садальский поздравить главу съёмочного процесса с наступающим днём рождения. 21 октября Никите Сергеевичу исполнится 77 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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