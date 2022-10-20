Садальский заявил, что Михалкова не любят из-за его высокомерия по отношению к зрителям

2022-10-20

15:32

Актёр Станислав Садальский поздравил режиссёра Никиту Михалкова с наступающим днём рождения, добавив ложку дёгтя. Артист назвал качество киинодеятеля, которое мешает его карьере.

Станислав Садальский прокомментировал речь Никиты Михалкова о том, что его не любят, потому что завидуют.

У актёра другое мнение. Нелюбовь по отношению к кинодеятелю артист объяснил чувством превосходства Михалкова над зрителем.

Не забыл Садальский поздравить главу съёмочного процесса с наступающим днём рождения. 21 октября Никите Сергеевичу исполнится 77 лет. 

Опубликовано: Наталья Гончарова








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