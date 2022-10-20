People: Мэтью Перри чуть не умер из-за передозировки запрещёнными веществами

Звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри был на волоске между жизнью и смертью. Целых 2 недели актёр провёл в коме из-за передозировки наркотиками.

Американский актёр Мэтью Перри рассказал, что несколько лет назад впал в кому и чуть не умер. Здоровье артиста чуть не угробили наркотики. Врачи диагностировали у него разрыв толстой кишки.

2 недели Перри находился в коме, а следующие 5 месяцев лежал в больнице под аппаратом ЭКМО.

Реабилитация заняла еще 9 месяцев. Перри до сей поры не верит, что ему удалось избавиться от пагубной зависимости.