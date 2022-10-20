Минобороны Великобритании: истребитель РФ выпустил ракету около британского самолета

Лондон заявил о выпущенной российским истребителем ракете в сторону британского самолета.

20 октября по сообщением ТАСС министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу произошедший 29 сентября на Черным морем инцидент, в ходе которого, как утверждает Лондон, один из российских истребителей Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского разведывательного самолета RC-135 Rivet Joint.

Глава минобороны Великобритании утверждает, что Россия признала, что в международном воздушном пространстве произошел инцидент и объяснила это технической неисправностью.

Уоллес назвал инцидент потенциально опасным из-за которого британское патрулирование над Черным морем было приостановлено, но теперь возобновлено и сопровождается истребителями.