Джиган назвал подписчиков чертями и пожелал им тяжело заболеть
2022-10-20
16:13
Певец Джиган резко высказался в адрес своих хейтеров, которые раскритиковали артиста за лишний вес.
Рэпер Джиган обрушился на интернет-пользователей, раскритиковавших его за неидеальную форму. Он пожелал недоброжелателям тяжело заболеть.
Он назвал хейтеров, указавших ему на лишний вес, "чертями" и пожелал заболеть аллотриофагией - болезнью, связанной с навязчивым желанием съесть что-либо малосъедобное.
В следующей публикации артист разместил свой новый снимок, продемонстрировав свою физическую форму.
Опубликовано: Наталья
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