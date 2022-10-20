Джиган назвал подписчиков чертями и пожелал им тяжело заболеть

2022-10-20

16:13

Певец Джиган резко высказался в адрес своих хейтеров, которые раскритиковали артиста за лишний вес.

Рэпер Джиган обрушился на интернет-пользователей, раскритиковавших его за неидеальную форму. Он пожелал недоброжелателям тяжело заболеть.

Он назвал хейтеров, указавших ему на лишний вес, "чертями" и пожелал заболеть аллотриофагией - болезнью, связанной с навязчивым желанием съесть что-либо малосъедобное.

В следующей публикации артист разместил свой новый снимок, продемонстрировав свою физическую форму.

Опубликовано: Наталья








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