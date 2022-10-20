Соседов заявил о важности проведения Голубого огонька для россиян как никогда

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что "Голубой огонёк" должен проводиться как никогда.

Сергей Соседов убеждён, что проводить новогоднюю передачу "Голубой огонек" необходимо.

В Сети не утихают разговоры об уместности трансляции развлекательного шоу в сложившейся ситуации.

Соседов утверждает, что "Голубой огонек" нужен россиянам сейчас как никогда, но композиции и звёзды в эфире должны быть другие.