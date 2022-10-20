Соседов заявил о важности проведения Голубого огонька для россиян как никогда
2022-10-20
16:33
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что "Голубой огонёк" должен проводиться как никогда.
Сергей Соседов убеждён, что проводить новогоднюю передачу "Голубой огонек" необходимо.
В Сети не утихают разговоры об уместности трансляции развлекательного шоу в сложившейся ситуации.
Соседов утверждает, что "Голубой огонек" нужен россиянам сейчас как никогда, но композиции и звёзды в эфире должны быть другие.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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