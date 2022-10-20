Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании

Преемница Бориса Джонсона Лиз Трасс спустя 44 дня нахождения на посту премьер-министра Великобритании заявила о своём уходе в отставку.

20 октября премьер-министр Соединённого Королевства Лиз Трасс в своём обращении к британской нации сообщила о своём решении покинуть занимаемый ею с 5 сентября текущего года пост.

Трасс утверждает, что не смогла справиться в возложенными на неё обязанностями, что и стало причиной ухода с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.