Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании
2022-10-20
16:41
Преемница Бориса Джонсона Лиз Трасс спустя 44 дня нахождения на посту премьер-министра Великобритании заявила о своём уходе в отставку.
20 октября премьер-министр Соединённого Королевства Лиз Трасс в своём обращении к британской нации сообщила о своём решении покинуть занимаемый ею с 5 сентября текущего года пост.
Трасс утверждает, что не смогла справиться в возложенными на неё обязанностями, что и стало причиной ухода с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Испания и Франция заставляют владельцев платить за яхты, замороженные в рамках российских санкций
Обычно частным лицам запрещено совершать финансовые операции в юрисдикциях, где они находятся под санкциями, но правительства Испании и Франции разрешают платежи в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней
Чичерина получила звание заслуженной артистки России
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Как избавиться от колорадского жука на картошке без химикатов
Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине