Церемония вступления премьер-министра в должность с участием королевы Елизаветы II состоялась за два ее смерти
2022-10-20
16:45
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября ушла с занимаемого моста.
20 октября стало известно об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она не продержалась на посту и нескольких месяцев.
"Я покидаю пост премьер-министра Великобритании", - объявила общественности Лиз Трасс.
Также стоит отметить, что она заявила о нежелании бороться за этот пост снова на предстоящих выборов.
Опубликовано: Николай Скира
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