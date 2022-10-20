Церемония вступления премьер-министра в должность с участием королевы Елизаветы II состоялась за два ее смерти

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября ушла с занимаемого моста.

20 октября стало известно об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она не продержалась на посту и нескольких месяцев.

"Я покидаю пост премьер-министра Великобритании", - объявила общественности Лиз Трасс.

Также стоит отметить, что она заявила о нежелании бороться за этот пост снова на предстоящих выборов.