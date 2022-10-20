Чичерина получила звание заслуженной артистки России
2022-10-20
17:17
Рок-певица Юлия Чичерина теперь заслуженная артистка РФ. Приказ о присвоении почётного звания подписал Владимир Путин.
Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении исполнительнице Юлии Чичериной звания заслуженной артистки России. Об этом информирует издание Argumenti.ru.
Рок-певица стала одной из первых артистов, кто активно поддерживает жителей Донбасса. Она и сейчас часто посещает регион.
В конце августа звезда выступала на Запорожской АЭС для российских военных и сотрудников предприятия
Опубликовано: Наталья Гончарова
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