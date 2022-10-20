Чичерина получила звание заслуженной артистки России

2022-10-20

17:17

Рок-певица Юлия Чичерина теперь заслуженная артистка РФ. Приказ о присвоении почётного звания подписал Владимир Путин.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении исполнительнице Юлии Чичериной звания заслуженной артистки России. Об этом информирует издание Argumenti.ru.

Рок-певица стала одной из первых артистов, кто активно поддерживает жителей Донбасса. Она и сейчас часто посещает регион.

В конце августа звезда выступала на Запорожской АЭС для российских военных и сотрудников предприятия

Опубликовано: Наталья Гончарова








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: