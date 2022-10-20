Волкова публично обвинила Михалкова в незаконном её увольнении из Театра киноактёра

Актриса Екатерина Волкова утверждает, что режиссёр Никита Михалков незаконно её уволил из Театра киноактёра.

Актриса Екатерина Волкова утверждает, что режиссёр Никита Михалков незаконно её уволил из Театра киноактёра.

Адвокат Евгений Корчаго оценил шансы актрисы оказать свою правоту.

Юрист считает, что сначала следует выслушать версию Михалкова о произошедшем. Если она будет отличаться от сказанного актрисой, а доказательств противоправного действия у неё не будет, восстановиться на работе ей не удастся.