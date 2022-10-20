Эммануэль Макрон надеется, что Великобритания быстро восстановит стабильность
2022-10-20
17:34
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, 20 октября, что он надеется, что Соединенное Королевство «быстро восстановит стабильность» после объявления об отставке премьер-министра Лиз Трасс.
«У меня была возможность несколько раз встретиться с Лиз Трасс. Мы снова говорили на этой неделе, и у нас были рабочие отношения, которые строились», — сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.
«Я желаю, чтобы в любом случае Британия как можно скорее обрела стабильность, двинулась вперед», — добавил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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