Фрост высказалась о присвоении Чичериной звания заслуженной артистки

Публицист Лера Фрост высказалась о присвоении певице Юлии Чичериной звания заслуженной артистки России.

Журналистка Лера Фрост убеждена, что рок-певица Юлия Чичерина достойна титула заслуженный Человек России с большой буквы "Ч", а не только звания заслуженной артистки.

Журналистка считает, что вклад исполнительницы в помощь и поддержку народа Донбасса нельзя недооценить.

С 2014 года Чичерина посещала регион с гуманитарными миссиями, выступала перед ранеными военнослужащими и мирным населением, поддерживая их моральный дух.