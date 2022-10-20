Фрост высказалась о присвоении Чичериной звания заслуженной артистки
2022-10-20
17:34
Публицист Лера Фрост высказалась о присвоении певице Юлии Чичериной звания заслуженной артистки России.
Журналистка Лера Фрост убеждена, что рок-певица Юлия Чичерина достойна титула заслуженный Человек России с большой буквы "Ч", а не только звания заслуженной артистки.
Журналистка считает, что вклад исполнительницы в помощь и поддержку народа Донбасса нельзя недооценить.
С 2014 года Чичерина посещала регион с гуманитарными миссиями, выступала перед ранеными военнослужащими и мирным населением, поддерживая их моральный дух.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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