Отставка Лиз Трасс: кто потенциальные преемники премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра, проработав всего 44 дня. Преемник должен быть избран до 28 октября.

Лиз Трасс, сменившая Бориса Джонсона, продержалась всего 44 дня на Даунинг-стрит, 10. Запутавшись в вызове со стороны депутатов от ее партии после голосования по спорному «мини-бюджету», британский премьер-министр подала прошение об отставке королю Карлу III.

Преемник может быть назначен до 28 октября посредством внутреннего голосования.

По идее, кандидатами могут быть только депутаты, каждую кандидатуру должны поддержать не менее двух депутатов. Затем все 170 000 членов Консервативной партии голосуют за устранение кандидатов. По итогам голосования в выборах участвуют только два кандидата.

Наконец, все члены Консервативной партии должны проголосовать за избрание будущего лидера политической партии. Преемственность Бориса Джонсона продлилась два месяца.

Риши Сунак бывший министр финансов

Побежденный Лиз Трасс на заключительном этапе процесса назначения лидера Консервативной партии этим летом, бывший министр финансов, тем не менее, был предпочтительным кандидатом для депутатов-консерваторов. Состоятельный 42-летний экс-банкир имеет для него тот факт, что он воплощает обнадеживающую фигуру бюджетной ортодоксальности. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что необеспеченное финансированием снижение налогов может привести к росту инфляции до небывало высокого уровня и подорвать доверие рынка.

Факты доказывают его правоту, но у него есть серьезный недостаток: многие сторонники Бориса Джонсона считают его предателем, чья отставка в начале лета ускорила падение бывшего арендатора Даунинг-стрит, 10.

Джереми Хант, канцлер казначейства

Министр финансов с прошлой пятницы, новый канцлер казначейства с тех пор, похоже, был тем, кто держал бразды правления, поскольку Лиз Трасс была ослаблена. Именно он объявил в понедельник о впечатляющем повороте ситуации, заключающемся в отмене почти всех налоговых мер правительства Трасс, что вызвало панику на рынках.

Этот 55-летний бывший министр иностранных дел, опытный, но считающийся нехаризматичным, однако недавно заверил Би-би-си, что после двух неудач, в 2019 году, а затем этим летом, он не хочет вступить в гонку за власть.

Пенни Мордаунт, министр по связям с Палатой общин

Она также была кандидатом против Лиз Трасс, чтобы сменить Бориса Джонсона этим летом, министр, отвечающий за отношения с парламентом, была любимцем консервативных активистов в начале кампании.

Харизматичная, 49-летняя экс-министр обороны отличилась в понедельник перед парламентом, где она заменила Лиз Трасс перед лицом оппозиции, уверенно защищая смену экономического курса и объясняя, что премьер-министр «не прячется под парту».

Борис Джонсон, бывший премьер-министр

Это сценарий, который циркулировал в консервативной прессе этим летом: подобно фениксу, бывший премьер-министр «БоДжо» вернется, представив себя в качестве очевидного средства защиты. В силу победы на выборах в конце 2019 года, которая дала консерваторам беспрецедентное большинство со времен Маргарет Тэтчер в 1980-х, герою Брексита тем не менее мешают солидные проблемы.

Его отъезд, вызванный чередой скандалов, в том числе с вечеринками на Даунинг-стрит в нарушение ограничений против Covid, не так уж далек и возлагает на него долю ответственности за нынешнее фиаско. И, поскольку он занимается прибыльной деятельностью в качестве оратора по всему миру, еще неизвестно, будет ли 58-летний Джонсон готов возобновить контроль над партией за два года до выборов в законодательные органы, на которых опросы обещают убедительную победу лейбористской оппозиции.