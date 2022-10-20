Иран: смерть зятя Хаменеи, противника Исламской Республики

Шурин верховного лидера Ирана, противник шаха, а затем Исламской Республики, шейх Али Техрани скончался в возрасте 96 лет в Тегеране, сообщило в четверг информационное агентство Irna.

Его настоящее имя Али Морадхани. Он женился на Бадри, сестре верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в священном городе Мешхед в 1962 году.

В своей книге воспоминаний, опубликованной на его веб-сайте, Техрани воздал должное своей жене за то, что она «всегда оставалась рядом с ним до и после Исламской революции». Выступая против монархии, он был заключен в тюрьму шахской секретной службой за поддержку аятоллы Рухоллы Хомейни, отца-основателя Исламской Республики.

После создания Исламской Республики он сделал короткую карьеру в судебной системе, прежде чем был избран представителем Мешхеда в конституционной ассамблее, отвечающей за ратификацию Конституции. Однако он стал открыто критиковать лидеров Исламской Республики, в частности аятоллу Хомейни. В июне 1981 года он был арестован, а затем помещен под домашний арест.

В марте 1984 года, в разгар ирано-иракской войны, он тайно покинул свою страну, чтобы отправиться в Багдад, где резко критиковал иранский режим по иракскому радио. Его жена присоединилась к нему почти год спустя. Физически ослабленный Тегерани вернулся в Иран в 1995 году и сдался властям. Его поместили под арест, а затем в тюрьму. Приговоренный к 20 годам лишения свободы, он провел, по его воспоминаниям, «более семи лет в различных тюрьмах».

10 февраля 2021 г. он возобновил свою оппозиционную борьбу против Исламской Республике в заявлении, опубликованном на его веб-сайте, по случаю победы революции 1979 г. Его дочь Фариде, активистка против смертной казни, была арестована в начале 2022 г. после празднования 83-летия вдовы шаха Ирана. Его старший сын Махмуд Морадхани, также противник Исламской Республики, живет во Франции.