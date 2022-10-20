Гонконг приравняет CBD к той же категории, что героин и кокаин
2022-10-20
18:05
Гонконг запретит каннабидиол (CBD) к февралю 2023 года, объявило правительство в четверг, 20 октября, поместив его в ту же категорию, что героин и кокаин, а потребители этого производного конопли рискуют получить суровые тюремные сроки.
Продажа продуктов на основе CBD (таких как пиво, кофе или пищевые добавки) ранее была разрешена в Гонконге, но 1 февраля закон должен измениться.
«Торговля и общественность должны будут организовать оперативную утилизацию любых продуктов, содержащих CBD, находящихся в их распоряжении, чтобы избежать нарушения закона», — заявил представитель правительства. По истечении крайнего срока любому, кто хранит или потребляет CBD, грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона гонконгских долларов (127 000 долларов США).
CBD будет классифицирован вместе с более чем 200 веществами, классифицированными как «опасные наркотики», включая кокаин и метамфетамины. CBD является одним из активных ингредиентов каннабиса, но не обладает психотропными свойствами, а пользователи рекламируют его расслабляющие и обезболивающие свойства. Аргументы, в которых «отсутствуют авторитетные научные доказательства», считают в Бюро безопасности Гонконга.
Опубликовано: Тарас Медведев
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