Гонконг приравняет CBD к той же категории, что героин и кокаин

Гонконг запретит каннабидиол (CBD) к февралю 2023 года, объявило правительство в четверг, 20 октября, поместив его в ту же категорию, что героин и кокаин, а потребители этого производного конопли рискуют получить суровые тюремные сроки.

Продажа продуктов на основе CBD (таких как пиво, кофе или пищевые добавки) ранее была разрешена в Гонконге, но 1 февраля закон должен измениться.

«Торговля и общественность должны будут организовать оперативную утилизацию любых продуктов, содержащих CBD, находящихся в их распоряжении, чтобы избежать нарушения закона», — заявил представитель правительства. По истечении крайнего срока любому, кто хранит или потребляет CBD, грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона гонконгских долларов (127 000 долларов США).

CBD будет классифицирован вместе с более чем 200 веществами, классифицированными как «опасные наркотики», включая кокаин и метамфетамины. CBD является одним из активных ингредиентов каннабиса, но не обладает психотропными свойствами, а пользователи рекламируют его расслабляющие и обезболивающие свойства. Аргументы, в которых «отсутствуют авторитетные научные доказательства», считают в Бюро безопасности Гонконга.

