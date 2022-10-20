Новую композицию Брежневой Вишиванка требуют проверить на экстремизм

Новую песню Веры Брежневой "Вышиванка" на украинском языке проверят на предмет экстремизма.

Новое творение певицы Веры Брежневой "Вышиванка" проверят на пропаганду экстремистской символики, так как в ней есть намек на флаг "Правого сектора", о чём сообщает Life.

В прокуратуру по поводу обратился активист Виталий Бородин.

В обращении говорится, что в композиции Брежневой, которую та избрала для возвращения на сцену, речь ведётся о вышивании рубашки для молодого человека чёрными и красными нитками, что напоминает цвета флага организации украинских националистов.