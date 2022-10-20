Новую композицию Брежневой Вишиванка требуют проверить на экстремизм
2022-10-20
18:09
Новую песню Веры Брежневой "Вышиванка" на украинском языке проверят на предмет экстремизма.
Новое творение певицы Веры Брежневой "Вышиванка" проверят на пропаганду экстремистской символики, так как в ней есть намек на флаг "Правого сектора", о чём сообщает Life.
В прокуратуру по поводу обратился активист Виталий Бородин.
В обращении говорится, что в композиции Брежневой, которую та избрала для возвращения на сцену, речь ведётся о вышивании рубашки для молодого человека чёрными и красными нитками, что напоминает цвета флага организации украинских националистов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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