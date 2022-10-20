В России за пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф до 5 миллионов рублей
2022-10-20
18:16
В Госдуму РФ внесли законопроекты о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и введении ответственности за неисполнение.
20 октября вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в своём официальном Telegram-канале заявил о внесении в Государственную Думу пакета законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой и педофилией в России, для защиты «традиционных семейных, моральных и религиозных ценностей».
Новостное агентство ТАСС, располагающее копией законопроектов, сообщило, что за пропаганду ЛГБТ среди взрослых в интернете будет предусмотрено административное наказание в размере 4 миллионов рублей, среди детей – до 5.
Иностранцы, пропагандирующие нетрадиционные ценности на территории России, будут высланы из страны.
Помимо прочего, в случае принятия соответствующих законопроектов, штраф за пропаганду педофилии в интернете составит до 10 млн рублей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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