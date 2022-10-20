Во Франции судили группу мошенников из Украины и Молдовы, которые фиктивно оформляли своих соотечественников, а затем получали за них пособия

В четверг, 20 октября, перед Уголовным судом Мелуна предстали двенадцать членов двух сетей нелегальной иммиграции из Украины и Молдовы.

По версии следствия, воспользовавшись лазейкой в системе предоставления убежища во Франции, мошенники вымогали у французского налогоплательщика 562 695 евро.

Подсудимые, которые оказывали содействие въезду и незаконному пребыванию их соотечественников, были сначала оправданы по этим обвинениям, тем самым избежав десятилетнего запрета на въезд на французскую территорию, которого требовало обвинение. Суд приговорил их за мошенничество на сроки, которые варьируются от 6 месяцев условно до 3 лет, один из которых условно. Большинство осужденных готовятся к освобождению, отбыв наказание в СИЗО.

Мошенничество было основано на ненадлежащей выплате пособия лицам, ищущим убежища (ADA), которое предоставляется всем лицам, подающим заявление в префектуру. Дидье Леши, директор французского Управления по вопросам иммиграции и интеграции (OFII), прокомментировал использованный механизм: «Эти лица привозили молдаван или украинцев для подачи заявления о предоставлении убежища во Франции. Затем они отвезли их обратно в страну, но сохраняли карту и получали по ней предоставленное пособие».

Пособие зависит от положения просителя убежища: дети-иждивенцы, жилье и т. д. Суммы чаще всего варьируются от 200 до 800 евро в месяц. Планируемый национальный бюджет для ADA в 2022 году составляет 491 миллион долларов.

«С 2019 года для борьбы с мошенничеством мы используем карту, которая не позволяет снимать наличные в банкоматах», — добавляет Дидье Леши. Преступники, тем не менее, нашли выход, обратившись с заявлениями об отказе в табачных магазинах или на почте. Иногда можно сделать там заказ, затем увеличить оплаченную сумму и получить взамен наличные.

Расследование Центрального управления по борьбе с нелегальной иммиграцией и трудоустройством иностранцев без документов (Ocriest) установило общий ущерб в размере 562 695 евро. Деньги были потрачены на месте, а также отправлены обратно в Украину и Молдову через Western Union. «Частота этих переводов, несовместимых с положением этих людей, в разных отдаленных почтовых агентствах, чтобы не вызывать подозрений, свидетельствуют о мошенническом характере их деятельности», — сообщил прокурор, выступивший обвинителем на процессе.