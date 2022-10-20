Высший суд ООН призвал Армению и Азербайджан к примирению
2022-10-20
18:34
Высший суд ООН заявил в четверг, 20 октября, что предписал Армении и Азербайджану не обострять свой спор, после того, как процесс нормализации отношений был подорван кровавыми столкновениями в сентябре.
Более года назад две бывшие советские республики практически одновременно подали апелляции в Международный суд ООН (МС), обвинив друг друга в расовой дискриминации.
Принимая во внимание «ненадежность ситуации между сторонами», МС предписал временные меры, «в частности, предписывая обеим сторонам воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить конфликт», — говорится в постановлении суда.
В декабре МС призвала Азербайджан к обеспечению прав военнопленных конфликта 2020 года в Нагорном-Карабахе. Месяц назад Армения обратилась в МС с просьбой распространить эту меру на лиц, арестованных после конфликта 2020 года, но МС счел, что нынешнее изменение ситуации не позволяет изменить постановление.
Опубликовано: Тарас Медведев
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