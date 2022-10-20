Путин и Шойгу оценили подготовку мобилизованных в Рязанской области

Владимир Путин и Сергей Шойгу посетили место дислокации российских мобилизованных в Рязанской области на военном полигоне.

20 октября президент России Владимир Путин совместно с российским министром обороны Сергеем Шойгу прибыли на военный полигон в Рязанской области РФ, где временно размещена группа российски мобилизованных.

Вместе с Шойгу Путин поприветствовал полевых командиров, которые руководят подготовкой граждан, попавших под указ о воинском призыве в ходе частичной мобилизации.

Кроме того, Владимир Путин лично инспектировал занятия мобилизованных по стрелковой, медицинской, инженерной и тактической видам подготовки.