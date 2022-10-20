Байден обещает продолжить «тесное сотрудничество» с Лондоном после ухода Трасс

Президент США Джо Байден пообещал в четверг, 20 октября, продолжить «тесное сотрудничество» с британским правительством после отставки премьер-министра Лиз Трасс, которую он поблагодарил.

«Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за это партнерство», — говорится в заявлении Джо Байдена.

Байден заверил, что «долгосрочная дружба и твердость союза между двумя странами» останутся неизменными.

Напомним, что Лиз Трасс подала королю Карлу III прошение об отставке в четверг, 20 октября, после 44 дней пребывания в должности.