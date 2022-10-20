Майданов заявил, что Чичерина в прямом смысле заслужила звание заслуженной артистки России

Депутат Госдумы Денис Майданов убеждён, что певица Юлия Чичерина заслужила почётное звание более, чем кто-либо.

Указом главы государства Владимира Путина исполнительница Юлия Чичерина удостоена звания заслуженной артистки РФ.

Депутат Госдумы Денис Майданов считает, что звезда сцены в прямом смысле заслужила почётное звание. О её гуманитарной миссии в Донбассе на протяжении 8 лет с 2014 года наслышаны соотечественники.

Политик убеждён, что знаменитость делает больше, чем может и должен делать артист.