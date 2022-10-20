Майданов заявил, что Чичерина в прямом смысле заслужила звание заслуженной артистки России
2022-10-20
18:41
Депутат Госдумы Денис Майданов убеждён, что певица Юлия Чичерина заслужила почётное звание более, чем кто-либо.
Указом главы государства Владимира Путина исполнительница Юлия Чичерина удостоена звания заслуженной артистки РФ.
Депутат Госдумы Денис Майданов считает, что звезда сцены в прямом смысле заслужила почётное звание. О её гуманитарной миссии в Донбассе на протяжении 8 лет с 2014 года наслышаны соотечественники.
Политик убеждён, что знаменитость делает больше, чем может и должен делать артист.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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