В Харькове из-за экономии отключили эскалаторы в метро

В харьковском метро из-за экономии электроэнергии отключили практически все эскалаторы.

20 октября мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в харьковском метро остановлены эскалаторы из-за введённых правительством ограничительных мер на поставки электроэнергии.

Терехов отметил, что харьковчане могут воспользоваться эскалатором для подъёма на двух самых глубоких станциях – «Площадь Конституции» и «Пушкинская».