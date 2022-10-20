В Харькове из-за экономии отключили эскалаторы в метро
2022-10-20
18:51
В харьковском метро из-за экономии электроэнергии отключили практически все эскалаторы.
20 октября мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в харьковском метро остановлены эскалаторы из-за введённых правительством ограничительных мер на поставки электроэнергии.
Терехов отметил, что харьковчане могут воспользоваться эскалатором для подъёма на двух самых глубоких станциях – «Площадь Конституции» и «Пушкинская».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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