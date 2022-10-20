Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне Рязанской области

Владимир Путин поучаствовал в учебных стрельбах во время визита к мобилизованным на военный полигон.

Вечером четверга информагентство "РИА Новости" опубликовало видеозапись, на которой видно, как экипированный в защитные очки и заглушки для ушей Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки.

По данным "РИА Новости", Путин лично принял участие в учебных стрельбах мобилизованных россиян, посетив военных на полигоне в Рязанской области.

Журналисты отмечают, что компанию Владимиру Путину составил российский министр обороны Сергей Шойгу, который вместе с президентом РФ проверил уровень подготовки мобилизованных.