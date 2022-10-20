Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне Рязанской области
2022-10-20
18:53
Владимир Путин поучаствовал в учебных стрельбах во время визита к мобилизованным на военный полигон.
Вечером четверга информагентство "РИА Новости" опубликовало видеозапись, на которой видно, как экипированный в защитные очки и заглушки для ушей Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки.
По данным "РИА Новости", Путин лично принял участие в учебных стрельбах мобилизованных россиян, посетив военных на полигоне в Рязанской области.
Журналисты отмечают, что компанию Владимиру Путину составил российский министр обороны Сергей Шойгу, который вместе с президентом РФ проверил уровень подготовки мобилизованных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне Рязанской области
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