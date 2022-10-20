Times: Джонсон повторно поборется за пост премьера Британии после отставки Трасс
2022-10-20
19:03
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон намерен снова баллотироваться на данную должность.
20 октября газета The Times сообщила, что бывший британский премьер-министр Борис Джонсон планирует вновь баллотироваться на этот пост после того, как действующий премьер страны Лиз Трасс подала в отставку.
Примечательно, что ранее Джонсон сам подал в отставку под давлением однопартийцев, однако в четверг данная участь настигла Трасс, которая также уволилась из-за негативных отзывов на свою работу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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