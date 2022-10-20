Крюкова опубликовала фото с дочкой, которая выросла настоящей красавицей

Актриса Евгения Крюкова показала свою дочь-красавицу, которая очень похожа на мать, в день 21-летия своей наследницы.

Актриса Евгения Крюкова редко делится подробностями своей личной жизни в сети.

Однако в день рождения дочери артистка выложила совместное фото с наследницей в сеть и трогательно её поздравила.

Артистка призналась, что дочка снилась ей не раз ещё до беременности. Она счастлива быть матерью такой дочери.

Крюкова подчеркнула, что будет рядом со своим ребёнком всегда и знает, что наследница не бросит её ни при каких обстоятельствах.