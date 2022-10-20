Истерика Бузовой во время рекламы кофе попала в сеть
2022-10-20
19:22
Поющая ведущая Ольга Бузова устроила истерику во время съёмок рекламы кофе.
Свой характер ведущая Ольга Бузова показала на съемках рекламы кофе.
Звезда экрана должна была попробовать бодрящий напиток, сидя в роскошном авто.
В определённый момент Бузова опрокинула чашку, пролив содержимое на обивку элитного автомобиля. Знаменитость в произошедшем была виновата сама, но закатила грандиозный скандал, обматерив съемочную группу при этом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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