Истерика Бузовой во время рекламы кофе попала в сеть

2022-10-20

19:22

Поющая ведущая Ольга Бузова устроила истерику во время съёмок рекламы кофе.

Свой характер ведущая Ольга Бузова показала на съемках рекламы кофе.

Звезда экрана должна была попробовать бодрящий напиток, сидя в роскошном авто.

В определённый момент Бузова опрокинула чашку, пролив содержимое на обивку элитного автомобиля. Знаменитость в произошедшем была виновата сама, но закатила грандиозный скандал, обматерив съемочную группу при этом. 

Опубликовано: Наталья Гончарова








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