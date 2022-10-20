Минюст Эстонии подготовил закон об упрощённом сносе ценных советских памятников

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, упрощающий процесс демонтажа советских памятников, включённых в список культурных ценностей.

Издание ERR уведомляет, что министр юстиции Эстонии Леа Данилсон-Ярг совместно с сотрудниками эстонского Минюста разработала закон, который регламентирует упрощённый порядок сноса советских памятников, признанных культурно значимыми.

Данилсон-Ярг утверждает, что конда данный законопроект будет обнародован, то все профильные службы Эстонии будут осведомлены о том, как сносить советские памятники, включённые в перечень культурных ценностей.

По словам Леа Данилсон-Ярг, сейчас Россия якобы использует монументы времён СССР для угроз национальной безопасности Эстонии и в целях пропаганды.