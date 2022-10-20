Большова не подала виду на людях, что сбила женщину насмерть во время ДТП

Самообладанию актрисы Анны Большовой можно только позавидовать. Актриса не подала виду в театре, что стала участницей ДТП со смертельным исходом.

Актриса Анна Большова, несмотря на аварию, в которой она сбила насмерть женщину, не стала отменять спектакли в театре "Ленком".

ДТП произошло в Калужской областе в деревне Грачёвка.

После происшествия она продолжала ходить на работу, не говоря никому о том, что с ней произошло.

На 4-ый день после трагедии актриса как ни в чём не бывало участвовала в пресс-конференции, приуроченной к 95-летию "Ленкома", рассуждая о любви к театру и своей профессии.