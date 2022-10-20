Российский депутат Сергей Морозов анонсировал усиление сотрудничества между Госдумой и Министерством обороны.

Вечером 20 декабря депутат Государственной думы РФ Олег Морозов пообщался с представителями российской прессы, сообщив, что Госдума может нарастить сотрудничество с отечественными Министерством обороны.

При этом Морозов подчеркнул, что интенсификация взаимодействие между Государственной думой и Минобороны России будет происходить исключительно в закрытых для общественности форматах.

Также Олег Морозов отметил, что наращивание сотрудничества между двумя государственными ведомствами произойдёт лишь в случае острой необходимости.