Морозов: Госдума и Минобороны РФ усилят сотрудничество в закрытом режиме
2022-10-20
19:34
Российский депутат Сергей Морозов анонсировал усиление сотрудничества между Госдумой и Министерством обороны.
Вечером 20 декабря депутат Государственной думы РФ Олег Морозов пообщался с представителями российской прессы, сообщив, что Госдума может нарастить сотрудничество с отечественными Министерством обороны.
При этом Морозов подчеркнул, что интенсификация взаимодействие между Государственной думой и Минобороны России будет происходить исключительно в закрытых для общественности форматах.
Также Олег Морозов отметил, что наращивание сотрудничества между двумя государственными ведомствами произойдёт лишь в случае острой необходимости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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