Зеленский активировал указ СНБО Украины о десятилетних санкциях против Лаврова

Владимир Зеленский утвердил санкции против российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

20 октября Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкционных мерах в отношении главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Согласно данному указу, Зеленский ввёл против Лаврова тринадцать санкций, общее время действия которых составляет десять лет от момента активации.

Санкционные меры Владимира Зеленского предусматривают блокировку всех активов Сергея Лаврова в Украине и запрет на приобретение земельных участков в данной стране.