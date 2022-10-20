Разработка новой европейской ракеты Ariane 6 пошла не по плану, старт отложен на 2023 год

Объявлен очередной перенос премьерного рейса европейской ракеты-носителя Ariane 6, на этот раз на первый квартал 2023 года.

Точная дата еще не определена. По словам Йозефа Ашбахера, главы европейского космического агентства ESA, еще предстоит провести многочисленные испытания.

Признание новой задержки происходит в то время, когда значение космоса растет, а политики подчеркивают важность наличия у Европы собственной сверхмощной ракеты.

Критики считают Ariane 6 технически устаревшей уже до первого полета, поскольку ее нельзя использовать повторно.

Основатель Amazon и предприниматель в аэрокосмической отрасли Джеф Безос является крупнейшим покупателем тяжелой ракеты-носителя Ariane 6. Весной он забронировал в общей сложности 18 стартов. Сделка должна была помочь Безосу построить спутниковую интернет-сеть, как это сейчас делает миллиардер Илон Маск со своими собственными ракетами и флотом Starlink. Но разработка новой Ariane 6 пошла не по плану.