МИД Ирана попытался убедить Борреля, что Иран не поставлял беспилотники России

Иран отверг обвинения в том, что он поставляет беспилотники и ракеты российским войскам, вторгающимся в Украину.

Такие обвинения беспочвенны, написал в Твиттере министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.

Глава иранской дипломатии обсудил этот вопрос с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

«У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но поставка оружия и беспилотников против Украины, безусловно, не входит в нашу политику», — сказал Амирабдоллахян.

