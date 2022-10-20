МИД Ирана попытался убедить Борреля, что Иран не поставлял беспилотники России
2022-10-20
20:16
Иран отверг обвинения в том, что он поставляет беспилотники и ракеты российским войскам, вторгающимся в Украину.
Такие обвинения беспочвенны, написал в Твиттере министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.
Глава иранской дипломатии обсудил этот вопрос с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.
«У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но поставка оружия и беспилотников против Украины, безусловно, не входит в нашу политику», — сказал Амирабдоллахян.
Опубликовано: Тарас Медведев
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