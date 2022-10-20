СЦКК: армия Украины обстреляла Брянку в ЛНР из HIMARS, убив мирного жителя

Украинские войска обстреляли населённый пункт Брянка в Луганской Народной республике из американской реактивной системы залпового огня.

Пресс-служба Совместного центра по контролю и координации вопросов по военным преступлениям Украины уведомляет, что вечером 20 октября ВСУ обстреляли Брянку в Луганской Народной республике ракетами HIMARS производства США.

По данным СЦКК, украинские войска обстреливали Брянку из установки HIMARS ракетами& M30А1 GMLRS, что привело к смерти одного мирного жителя и ранению другого.

Также в СЦКК отметили, что после удара ВСУ по Брянке в данном населённом пункте повреждения получили пять домов местных жителей и станция автозаправки.