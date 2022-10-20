Cronica Global: Inditex намерена продать свой бизнес в России группе Azadea
2022-10-20
20:39
Владелец Zara и Bershka ведёт переговоры по продаже своего бизнеса в России группе Azadea.
20 октября испанские новостное интернет-издание Cronica Global заявило, что ритейлер одежды и обуви Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, планирует совершить сделку по продаже своего бизнеса на территории России.
По информации Cronica Global, руководство Inditex ведёт переговоры по продаже своих российских активов ливанской группе Azadea.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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