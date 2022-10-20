Рудченко назвал размер гонораров Лепса и Гагариной на корпоративах

Музыкальный продюсер Павел Рудченко назвал стоимость выступления исполнителей Григория Лепса и Полины Гагариной на корпоративах после отъезда многих артистов из России.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко утверждает, что отъезд из РФ таких знаменитостей, как Алла Пугачёва, Максим Галкин хорошо скажется на гонорарах топ-артистов, которые не оставили страну.

Эксперт уверен, что такие исполнители, как Григорий Лепс и Полина Гагарина, могут рассчитывать на 5 000 000 российских рублей за одно выступление на частной вечеринке.

Рудченко считает, что уход украинских звёзд таких, как Светлана Лобода и Макс Барских, с российской сцены только на руку российским артистам.