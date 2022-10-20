Буякевич: НАТО в борьбе с Россией готова разрушить Украину
2022-10-20
20:47
Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что НАТО в борьбе с Россией готова разрушить Украину.
20 октября заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе выступления на Постоянном совете организации заявил, что коллективный Запад использует Украину в своей борьбе против России.
Буякевич убеждён, что НАТО готовы воевать не только «до последнего украинца», но и вовсе стереть Украину с политической карты мира ради достижения собственных целей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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