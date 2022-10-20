Моргерштерн рассказал,что пребывал в депрессии после того, как уехал из России

Рэп-исполнитель Алишер Моргерштерн признался, что страдал депрессией после того, как покинул родину.

Алишер Моргерштерн пребывал в депрессивном состоянии после отъезда из России. Об этом музыкант сообщил в интервью Ютуб-каналу "Вписка".

Исполнитель развелся с женой Диларой Зинатуллиной, набрал вес и теперь ему тяжело даже смотреть на себя в зеркало.

Он сокрушается, что у него нет концертов, любимых ресторанов и авто. Певец не может даже позволить себе навестить любимую бабушку, которая проживает в Уфе.

После всех трудностей Моргерштерн пристрастился к чрезмерному употреблению алкоголя.

К счастью, сейчас дела музыканта налаживаются, так как он готовит релиз своего нового альбома.