Моргерштерн рассказал,что пребывал в депрессии после того, как уехал из России
2022-10-20
20:58
Рэп-исполнитель Алишер Моргерштерн признался, что страдал депрессией после того, как покинул родину.
Алишер Моргерштерн пребывал в депрессивном состоянии после отъезда из России. Об этом музыкант сообщил в интервью Ютуб-каналу "Вписка".
Исполнитель развелся с женой Диларой Зинатуллиной, набрал вес и теперь ему тяжело даже смотреть на себя в зеркало.
Он сокрушается, что у него нет концертов, любимых ресторанов и авто. Певец не может даже позволить себе навестить любимую бабушку, которая проживает в Уфе.
После всех трудностей Моргерштерн пристрастился к чрезмерному употреблению алкоголя.
К счастью, сейчас дела музыканта налаживаются, так как он готовит релиз своего нового альбома.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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