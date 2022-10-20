Зеленский ввёл санкции против жен Лукашенко и Лаврова на десять лет

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против супруг Александра Лукашенко и Сергея Лаврова.

20 октября Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины, которое постановляет ввести санкции против жены президента Беларуси Галины Лукашенко, а также супруги и дочери главы МИД России Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой.

Данные санкции имеют десятилетний срок действия и предполагают запрет на вывод средств за границу Украины, а также блокировку всех активов попавших под санкции на территории украинского государства.