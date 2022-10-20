Буякевич: страны НАТО готовы уничтожить Украину в борьбе с Россией

Зампостпреда России при ООН Максим Буякевич уверен, что Североатлантический альянс готов пойти на уничтожение украинского государства с целью навредить Москве.

20 октября заместитель постоянного представителя России при Организации объединённых наций Максим Буякевич уверен, что НАТО готово вести боевые действия не только до последнего украинца, но и до уничтожения Украины как государства.

По мнению Буякевича, именно так стоит интерпретировать регулярные поставки западного оружия Киеву, которое способствует продолжению украинского конфликта с Россией.

Также Максим Буякевич уверен, что НАТО постоянно ведёт переговоры с Владимиром Зеленским, настраивая его на отказ от переговоров с Москвой.