СНБО Украины ввёл санкции против Ани Лорак, Регины Тодоренко и жены Медведчука

2022-10-20

21:15

Совет нацбезопасности Украины обнародовал новые санкционные списки, в которые попали российские медийные лица.

20 октября СНБО Украины ввёл действие новый санкционный пакет против ряда россиян и украинцев, в который попали певица Ани Лорак, блогер Регина Тодоренко, Анна Седокова, жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, Таисия Повалий и Снежана Егорова.

В тот же день Владимир Зеленский утвердил решение украинского Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против жены Александра Лукашенко, а также дочери и супруги главы МИД России Сергея Лаврова.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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