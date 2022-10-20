СНБО Украины ввёл санкции против Ани Лорак, Регины Тодоренко и жены Медведчука
2022-10-20
21:15
Совет нацбезопасности Украины обнародовал новые санкционные списки, в которые попали российские медийные лица.
20 октября СНБО Украины ввёл действие новый санкционный пакет против ряда россиян и украинцев, в который попали певица Ани Лорак, блогер Регина Тодоренко, Анна Седокова, жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, Таисия Повалий и Снежана Егорова.
В тот же день Владимир Зеленский утвердил решение украинского Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против жены Александра Лукашенко, а также дочери и супруги главы МИД России Сергея Лаврова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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