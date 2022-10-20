Кирби: США введут санкции против РФ и Ирана за военное сотрудничество
2022-10-20
21:22
Сотрудник Белого дома Джон Кирби рассказал о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении Ирана и России.
20 октября в ходе брифинга в Белом доме Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты анализируют возможность введения новых санкций в отношении Ирана и России, поскольку Вашингтон обнаружил признаки военного и технического сотрудничества данных стран.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский получил запрос от украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулеба на расторжение дипломатических связей между Киевом и Тегераном.
В пояснительной записке Кулебы утверждается, что Украина уверена в том, что Иран скрытно поставляет России дроны-камикадзе, которые используются против Украины в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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