Дюжаррик: Гутерриш усердно работает для экспорта удобрений и продукции из РФ
2022-10-20
21:28
Пресс-секретарь офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик утверждает, что глава организации Антониу Гутерриш занимается решением вопроса с экспортом российской продукции.
20 октября пресс-служба офиса генерального секретаря Организации объединённых наций сообщила, что глава ООН Антониу Гутерриш "усердно" работает над тем, чтобы российская часть продовольственной сделки по вывозу удобрений и продуктов из России была выполнена.
По словам советника Гутерриша Стефана Дюжаррика, ООН консультируется с коллегами из Соединённых Штатов, Европейского союза и Великобритании с целью наладить экспорт российских сельскохозяйственных удобрений.
Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил о нарушении продуктовой сделки, отметив, что украинское зерно практически не поступает в беднейшие страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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