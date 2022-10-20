Дюжаррик: Гутерриш усердно работает для экспорта удобрений и продукции из РФ

Пресс-секретарь офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик утверждает, что глава организации Антониу Гутерриш занимается решением вопроса с экспортом российской продукции.

20 октября пресс-служба офиса генерального секретаря Организации объединённых наций сообщила, что глава ООН Антониу Гутерриш "усердно" работает над тем, чтобы российская часть продовольственной сделки по вывозу удобрений и продуктов из России была выполнена.

По словам советника Гутерриша Стефана Дюжаррика, ООН консультируется с коллегами из Соединённых Штатов, Европейского союза и Великобритании с целью наладить экспорт российских сельскохозяйственных удобрений.

Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил о нарушении продуктовой сделки, отметив, что украинское зерно практически не поступает в беднейшие страны.