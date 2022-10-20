Милохин хотел сбежать с шоу Ледниковый период, так как постоянно сидит на валерьянке
2022-10-20
21:46
Даня Милохин снимается в новом сезоне телепроекта "Ледниковый период" в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Тиктокер признался, что подсел на валерьянку.
Тиктокер Даня Милохин в новом сезоне "Ледникового периода" снова в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Илья Авербух уговорил звезду интернета принять участие в проекте.
Блогер признаётся, что уверенности у него добавилось, так как он сработался с Евгенией Медведевой, но ему хочется сбежать из "Ледникового периода", как и в первый раз, когда он принимал участие в шоу.
Всё дело в том, что Даня очень волнуется перед выступлениями, хотя на репетициях проблем нет. Милохин признался, что принимает валерьянку, так как сам успокоиться не может.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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