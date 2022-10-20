Глик: северо-восточные территории США испытают нехватку газа зимой

Глава компании по энергетическому регулированию FERC Рич Глик уверен, что часть США испытает нехватку газа в зимний период.

20 октября председатель комиссии Соединённых Штатов по энергетическому регулированию Рич Глик сообщил, что территории Новой Англии могут испытать дефицит топлива уже грядущей зимой.

Традиционно к Новой Англии относят такие американские штаты как Мэн, Массачусетс, Род-Айленд, Вермонт, Коннектикут, Нью-Гэмпшир и прилегающие к ним земли.

Глик отметил, что в зимнее время повышение стоимости энергии будет наблюдаться на всей территории США, однако в Новой Англии оно будет особенно ощутимым.