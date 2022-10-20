Суд Москвы заочно арестовал экс-редактора «Первого Канала» Овсянникову

Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте Марины Овсянниковой, ранее являвшейся сотрудницей российского "Первого Канала."

Пресс-служба московского Басманного суда сообщает, что судья постановил заочно арестовать гражданку России Марину Овсянникову по делу о дискредитации российских военных.

Сообщается, что Овсянникова должна быть помещена под страну после того, как будет обнаружена на территории РФ или экстрадирована другим государством.

Накануне стало известно, что Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, бросив мужа и детей, после чего вероятно покинула Россию.