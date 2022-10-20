Леонтьев: России нет смысла разрушать Каховскую ГЭС

Глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе Каховской ГЭС со стороны российских военных.

Леонтьев заявил, что это бред даже с формальной точки зрения, поскольку России не никакого смысла разрушать дамбу на Каховской ГЭС.

При этом он уточнил, что такие разрушения были бы выгодны Украине. По его словам, это позволило бы нарушить логистику российских войск и прекратить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Леонтьев отметил, что ВСУ в течение пяти месяцев обстреливали регион, в том числе с использованием HIMARS.